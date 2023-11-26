روسيا تدعو مصر للمشاركة بفعالية في بطولة الصداقة العالمية

دعا المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية الروسي ألكسي سوروكين الرياضيين من مصر وجميع أنحاء العالم للمنافسة في البطولة، مؤكدا أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو المؤهلات.

وعقد ألكسي سوروكين مؤتمرا صحفيا، في 25 نوفمبر الجاري، في السفارة الروسية بالقاهرة، عرض فيه للصحفيين المصريين والروس مفهوم البطولة التي ستعقد لأول مرة في موسكو ويكاترينبورغ في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن المسابقات الرياضية التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 40 مليون دولار، سيتم تنظيمها في 33 نوعا من الرياضات الصيفية، وأن الطرف المضيف سيتكفل بدفع تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية.

ودعا الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمنافسة، والتأكيد على أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو وجود المؤهلات المناسبة والمكانة العالية في التصنيف العالمي.

كما أكد المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية، على أن هذا المشروع التجاري لا يهدف إلى خلق بديل للألعاب الأولمبية، بل يهدف إلى عدم تسييس الرياضة وجعلها متاحا للرياضيين من جميع البلدان وإتاحة فرصة لهم للمنافسة تحت الأعلام الوطنية ومع النشيد الوطني.

وفي الختام، تم الإعراب عن الأمل في أن يبدي الرياضيون من مصر اهتماما بالألعاب وأن يشاركوا بفعالية في المسابقات، إضافة إلى دعوة المتطوعين المصريين للانضمام إلى جهود التنظيم.

المصدر: RT