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المغرب يودع كأس العالم للشباب

الرياضة

المغرب يودع كأس العالم للشباب
twitter/EnMaroc
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خرج منتخب المغرب من الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، إثر هزيمته أمامه نظيره المالي (0-1) اليوم السبت.

ويدين منتخب مالي بالفضل في انتصاره للاعبه إبراهيم ديارا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء على استاد "ماناهان - Manahan Stadium" بمدينة سوراكارتا الإندونيسية.

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وضرب منتخب مالي بذلك موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب أوزبكستان بهدف وحيد أيضا سجله اللاعب إسماعيل بونيب بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد "ماناهان - Manahan Stadium" أيضا.

المصدر: RT 

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