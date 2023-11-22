 
مباشر

شاهد.. رأسية أوتاميندي تقود الأرجنتين لفوز صعب على البرازيل

الرياضة

شاهد.. رأسية أوتاميندي تقود الأرجنتين لفوز صعب على البرازيل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgom

اقتنص منتخب الأرجنتين فوزا صعبا من أمام مضيفه البرازيل بهدف دون رد، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مدافع بنفيكا، اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بواسطة رأسية رائعة حولها في مرمى أليسون بيكر.

إقرأ المزيد
المنتخبات المتأهلة إلى
المنتخبات المتأهلة إلى " يورو 2024"

وشهدت المباراة 22 خطأ مرتكبا، احتسبها الحكم التشيلي، بييرو مازا جوميز ضد لاعبي المنتخبين، وهو أكثر من أي نصف ما شهده الشوط الأول في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تجمد المنتخب البرازيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط وتتلقى الخسارة الثالثة.

المصدر: RT+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا