شاهد.. رأسية أوتاميندي تقود الأرجنتين لفوز صعب على البرازيل

اقتنص منتخب الأرجنتين فوزا صعبا من أمام مضيفه البرازيل بهدف دون رد، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مدافع بنفيكا، اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بواسطة رأسية رائعة حولها في مرمى أليسون بيكر.

Nicolás Otamendi scores for Argentina! 🇦🇷pic.twitter.com/d9VtyFDR72 — Roy Nemer (@RoyNemer) November 22, 2023

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وشهدت المباراة 22 خطأ مرتكبا، احتسبها الحكم التشيلي، بييرو مازا جوميز ضد لاعبي المنتخبين، وهو أكثر من أي نصف ما شهده الشوط الأول في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تجمد المنتخب البرازيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط وتتلقى الخسارة الثالثة.

المصدر: RT+ وكالات