سينر يقصي الروسي مدفيديف ويصبح أول إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية

تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي البطولة الختامية للتنس، بفوزه في الدور نصف النهائي يوم السبت على الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و6-7 و6-1 أمام جماهيره في تورينو.

وبات سينر المصنف رابعا عالميا، أول إيطالي يصل إلى نهائي البطولة الختامية للموسم، ليواجه الفائز من نصف النهائي الناري الآخر في وقت لاحق بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، والإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الآن أمام فرصة الفوز بأكبر لقب في مسيرته في نهاية أفضل موسم له حتى الآن، مع ظفره بأربع دورات.

primo italiano in una finale delle atp, terza vittoria consecutiva contro medvedev

COSA SEI DIVENTATO JANNIK SINNERpic.twitter.com/MaYfZTpKJ9 — Gely (@gelyldu) November 18, 2023

وفي انتصارين من تلك الألقاب، في فيينا وبكين، ظفر سينر على حساب مدفيديف في النهائي، وفاز السبت بمباراته الثالثة تواليا ضد الروسي المصنف ثالثا عالميا.

ومن المتوقع أن تكون مباراة نصف النهائي الأخرى السبت مواجهة قوية، حيث يواصل دجوكوفيتش سعيه للحصول على لقبه السابع القياسي في البطولة الختامية.

ويحظى المصنف أولا عالميا بمنافسة على مستوى عال مع ألكاراس، إذ أن الإسباني يحمل لقبين في البطولات الكبرى في سن العشرين، وتغلب على الصربي في مباراة من خمس مجموعات في نهائي ويمبلدون.

المصدر: وكالات