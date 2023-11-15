تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. موريتانيا تستهل مشوارها بالخسارة

استهلت موريتانيا مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بخسارة أمام الكونغو الديموقراطية 0-2 الأربعاء على ملعب الشهداء في كينشاسا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وصمد "المرابطون" حتى الدقيقة 63 عندما اهتزت شباكهم بهدف لمهاجم برنتفورد الإنجليزي يوان ويسا إثر تمريرة من مهاجم سبارتاك موسكو الروسي ثيو بونغوندا الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية المجموعة برصيد ثلاث نقاط بانتظار المباراتين الأخريين بين السودان وتوغو غدا الخميس، والسنغال بطلة القارة السمراء وجنوب السودان السبت المقبل.

وتخوض موريتانيا مباراتها الثانية في التصفيات الثلاثاء المقبل على أرض مضيفتها جنوب السودان، فيما تلعب الكونغو الديموقراطية مع مضيفها السوداني الأحد المقبل.

ووزعت المنتخبات الإفريقية الـ54 (قبل انسحاب إريتريا من المجموعة الخامسة) على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: وكالات