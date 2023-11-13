رئيس بايرن ميونخ يرد على أنباء انتقال ألفونسو ديفيز لريال مدريد

رد رئيس بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، على الأنباء التي ربطت الظهير الأيسر لفريقه، الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، بالانتقال لريال مدريد.

وذكرت تقارير، أن العلاقة متوترة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، حيث يرفض اللاعب الكندي تمديد عقده مع النادي البافاري في وقت يتطلع فيه ريال مدريد للتعاقد معه لتعزيز مركز الظهير الأيسر في النادي الملكي.

وقال هاينر في تصريحات نقلها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "إكس": "إنه (ألفونسو ديفيز) معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025.. إنه أحد أفضل الأظهرة في العالم".

🚨🇨🇦 Bayern president Hainer on Real Madrid and Alphonso Davies: “He’s with us under contract until June 2025, he’s one of the best fullbacks in the world”.



“Of course we want to keep Davies and I hope he wants to stay also”, Hainer told @_kochmaximilian. pic.twitter.com/fJxpSKL9Ki — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023

وتابع هاينر: "بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ، وآمل أن يرغب هو أيضا في البقاء معنا".

وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، قالت في تقرير لها، إن ألفونسو ديفيز هو الهدف الأول لريال مدريد لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وشددت على أن هناك إجماع تام في إدارة ريال مدريد على تواجد الظهير الأيسر الكندي للبايرن في النادي الملكي، كونه يتناسب مع سياسة التعزيزات الخاصة بالنادي.

المصدر: فابريزيو رومانو + "ريليفو"