فابريغاس يدخل عالم التدريب من بوابة فريق إيطالي

أعلن نادي كومو من الدرجة الثانية الإيطالية لكرة القدم اليوم الاثنين، تعيين لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق سيسك فابريغاس مدربا مؤقتا لفريقه.

وأقال كومو، صاحب المركز السادس في الدرجة الثانية، مدربه السابق مورينو لونغو، في سبتمبر الماضي بعد يومين من الفوز على أسكولي 1-0.

وأوضح نادي كومو الذي يرأسه الدولي الإنجليزي السابق دينيس وايز، في بيان: "بعد أشهر عدة من التفكير الاستراتيجي، قرر مجلس الإدارة أن تغيير الديناميكية هو أفضل شيء للنادي".

وأضاف كومو الذي يتأخر بفارق ثماني نقاط عن بارما متصدر دوري الدرجة الثانية الإيطالي، أن فابريغاس الذي يتولى مسؤولية تدريب الفريق الرديف منذ أغسطس الماضي، تم تعيينه بشكل مؤقت "في انتظار تعيين مدرب في المستقبل القريب".

ودافع فابريغاس (36 عاما) كلاعب عن ألوان أرسنال الإنجليزي (2004-2011) وبرشلونة الإسباني (2011-2014) وتشيلسي (2014-2019) وموناكو الفرنسي (2019-2022) خلال مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها مع كومو الموسم الماضي.

وخاض فابريغاس 110 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وفاز معه بكأس أوروبا مرتين (2008، 2012) وكأس العالم (2010).

المصدر: وكالات