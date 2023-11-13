ميسي يحقق جائزة هامة في إنتر ميامي

أعلن إنتر ميامي الأمريكي عن حصول ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2023، على الرغم من انضمامه إلى الفريق في يونيو الماضي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الأرجنتيني ميسي جائزة أخرى إلى سجل جوائزه المذهلة خلال عام 2023، والتي تضمنت العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

وسجل ميسي 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في أول 14 مباراة له مع فريق ولاية فلوريدا.

وخلال فترته القصيرة مع إنتر ميامي، تمكن ميسي من قيادة النادي المملوك لأسطورة مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، لحصد أول لقب في مسيرته، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

Nuestro capitán y nuestro jugador más valioso del 2023: Leo Messi 🏆 pic.twitter.com/dlddgAh6EO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 12, 2023

ويعد ميسي أشهر لاعب يتوج بتلك الجائزة من إنتر ميامي، حيث سبقه إليها لاعبون أمثال مواطنه غونزالو هيغواين، والاسكتلندي لويس مورغان.

ولم يتمكن ميسي من إيصال إنتر ميامي إلى مرحلة التصفيات للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي 2023، حيث غاب عن معظم المباريات في نهاية الموسم بسبب الإصابة.

المصدر: "وسائل إعلام"