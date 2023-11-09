في لقاء خاص.. ميسي وزيدان يبوحان بأسرارهما (فيديو)

استعاد الثنائي الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد ومنتخب "الديوك"، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي ومنتخب "التانغو"، بعض ذكرياتهما المميزة.

وكشفت شركة "أديداس" العالمية للملابس الرياضية اليوم الخميس، النقاب عن مقابلة خاصة بين زيدان وميسي على هامش إحدى الحملات الدعائية للشركة الألمانية.

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وأثناء الحديث عن أهمية صاحب القميص رقم 10 ودوره في الملعب، استعاد كل منهما بعض الذكريات الخاصة المتعلقة بالأرقام في مسيرتيهما.

البداية كانت مع زيدان، حيث أكد أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، رفض بعد توقيع عقود انضمامه لريال مدريد، حصول "زيزو" على أرقام كبيرة.

وقال زيدان: "بيريز لا يحب الأرقام الكبيرة مثل 25 أو 30 أو 35، لأنه يرى أنها تصلح بشكل أكبر لكرة القدم الأمريكية".

وأضاف: "بعد المناقشة معه طلبت الحصول على رقم 5، ووافق على ذلك".

وتابع زيزو: "أحب هذا الرقم كثيرا لأنه يحمل قصتي الرائعة مع ريال مدريد".

وأردف موجها كلماته لميسي: "لحسن الحظ أنك لا تزال تلعب ولهذا السبب يظل الرقم 10 موجودا".

واختتم زيدان حديثه، بالقول: "صانع اللعب والرقم 10 يجب أن يكون متقدما في التفكير عن بقية اللاعبين في الملعب، أنا كنت متقدم على اللاعبين بفارق ثانية، ولكن أنت متقدم على الجميع بـفارق 3 ثوان".

من جانبه، قال ميسي: "عندما نتحدث عن الرقم 10 يجب أن نذكر دييغو أرماندو مارادونا، فهو المرجع بالنسبة لنا في الأرجنتين".

وأضاف: "لكني عندما كنت صغيرا، كنت أحب بابلو أيمار كثيرا، حيث كان لاعبا أنيقا وكان يتمتع بإمكانيات تعجبني كثيرا".

واختتم ليونيل ميسي حديثه، قائلا: "الرقم 10 له أهمية كبرى، ولكن مع تغيير الخطط أصبح المدربون يعتمدون على الأطراف بصورة أكبر".

واتفق الثنائي على أن الهدف الأهم بالنسبة لهما كان التسجيل في نهائي كأس العالم.

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وسجل ميسي هدفين في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في النسخة الأخيرة بقطر 2022.

وكان زيدان قد أحرز ثنائية في شباك البرازيل في نهائي 1998، قبل أن يسجل هدفا في خسارة فرنسا لقب 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وهي المباراة التي شهدت طرده بعد التعدي على المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

المصدر: وكالات