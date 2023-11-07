بسبب رونالدو.. مدرب نادي النصر ينفعل غضبا على صحفي

انفعل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة "العالمي" ومضيفه الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه نادي النصر مضيفه الدحيل مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويغيب النجم كريستيانو رونالدو عن هذه المباراة، مما دفع الصحفي إلى سؤال مدرب نادي النصر عن سبب غياب "صاروخ ماديرا"، قائلا: "لماذا قرر المدرب إراحة رونالدو في مباراة مهمة مثل هذه؟".

وأظهر لويس كاسترو رد فعل غاضبا على الصحفي، قبل أن يجيبه قائلا: "كيف علمت بأنني قررت إراحة رونالدو؟!".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا دائما في اللقاءات الإعلامية أكن الاحترام الكبير للإعلاميين، ولكن يجب أن يكون لدى الإعلام احترام لي، عندما أقول إن إمكانيات كريستيانو الجسدية لا تساعده على التواجد في المباراة، لا يعني بأنني أنا من قررت استبعاده".

وتابع: "حالته الجسدية وراء غيابه، لعب مباراة قبل 48 ساعة، سبقها مباراة في مسابقة الكأس ذهبت لأشواط إضافية، هذه ليست المباراة الأولى التي سيغيب فيها رونالدو".

وأكمل لويس كاسترو: "أعلم أن الناس تريد مشاهدة كريستيانو رونالدو، لكن لدينا الكثير من النجوم.. هذا يحدث في كرة القدم".

بعد انفعاله، أعرب لويس كاسترو عن اعتذاره للصحفي، موضحا له أنه فهم سؤاله بـ"شكل خاطئ".

المصدر: وكالات