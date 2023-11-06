الدوري الروسي.. روبين قازان يعود بفوز ثمين من يكاترينبورغ (فيديو)

خرج فريق روبين قازان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أورال (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الضيف للاعبه الأرجنتيني فالنتين فادا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وحقق نادي روبين قازان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل تعرض فريق أورال من مدينة يكاترينبورغ، للهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الـ14 للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم:

أحمد - فاكيل (1-2)

بالتيكا - زينيت بطرسبورغ (0-2)

كراسنودار - كريليا سوفيتوف (2-1)

تسيسكا موسكو - باري (3-2)

لوكوموتيف موسكو - سبارتاك موسكو (1-1)

أورينبورغ - روستوف (1-1)

سوتشي - دينامو موسكو (3-3)

أورال - روبين قازان (0-1).

المصدر: RT