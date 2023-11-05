رونالدو يفوز بجائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا (فيديو)

توج قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أجمل هدف في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واختير الهدف الذي أحرزه "الدون" بتسديدة "صروخية" في مرمى الدحيل (4-3)، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، فيديو لهدف رونالدو وعلق عليه: "بتصويت الجماهير..

صاروخية الأسطورة كريستيانو رونالدو هي الأجمل في الجولة الثالثة من دور المجموعات".

بتصويت الجماهير 📊



صاروخية الأسطورة كريستيانو رونالدو هي الأجمل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في #دوري_أبطال_آسيا 🌟🚀 pic.twitter.com/er4zv34ZdT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 4, 2023

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة حتى الآن (9 نقاط)، يليه بيرسبوليس الإيراني (6 نقاط) ثم الدحيل واستقلال دوشنبه الطاجيكي ولكل منهما نقطة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

المصدر: RT