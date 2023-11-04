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"هاتريك" كين يحسم "الكلاسيكر" برباعية لبايرن أمام دورتموند

الرياضة

AP
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حسم بايرن ميونخ مباراة "كلاسيكر ألمانيا" بالفوز على غريمه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق، 9، 72 و"90+3".

وكان المدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، افتتح باب التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة الرابعة.

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الانتصار منح بايرن فرصة الاحتفاظ بالمركز الثاني عبر وصوله للنقطة 26، فيما توقف دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT

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