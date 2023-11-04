راشفورد خارج تشكيلة مانشستر يونايتد بعد أزمته مع تين هاغ

يغيب المهاجم ماركوس راشفورد عن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام السبت، غداة انتقادات مدربه إريك تين هاغ له بسبب ذهابه إلى حفل في ملهى ليلي بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.

وقال مان يونايتد إن غياب راشفورد يرجع إلى إصابة قوية في ساقه تعرض لها أثناء التدريبات، وإنه فشل في اختبار اللياقة البدنية الذي سبق المباراة.

وكان تين هاغ عبر عن عدم رضاه إزاء ذهاب راشفورد إلى ملهى ليلي لحضور حفل عيد ميلاد تم الترتيب له مسبقا بعد ساعات من هزيمة يونايتد بنتيجة 0-3 أمام مان سيتي الأحد الماضي.

وقال تين هاغ أمس الجمعة: "لقد تحدثت إليه (راشفورد) بشأن هذا الأمر. أخبرته بأنه أمر غير مقبول، وقد اعتذر، وانتهى الأمر".

وأكد تين هاغ أن الأمر كان "شأنا داخليا"، عندما سئل عما إذا كان تم تغريم راشفورد بسبب الواقعة.

وكان فقدان راشفورد لمستواه عاملا رئيسيا في البداية الكارثية ليونايتد لهذا الموسم. إذ سجل الدولي الإنجليزي 30 هدفا لناديه الموسم الماضي، لكنه شارك بهدف واحد فقط في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وخسر يونايتد ثماني من أول 15 مباراة له في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهي أسوأ بداية له في أي موسم منذ 1962-1963.

المصدر: وكالات