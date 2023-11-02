ألمانيا.. دعوى جنائية ضد اللاعب المغربي مزراوي لدعمه فلسطين

تقدم النائب الألماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية- الإسرائيلية، فولكر بيك، بدعوى جنائية ضد مدافع نادي بايرن ميونخ، المغربي نصير مزراوي، وذلك بسبب منشوره الداعم لفلسطين.

وقال بيك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه تقدم بالشكوى لشرطة مدينة ميونخ، وشدد على أن تأييد "جرائم ضد الإنسانية والموافقة عليها ينبغي أن يوجب العقوبة".

وأضاف بيك أن منشور مزراوي الذي ضم عبارة "ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر"، لا يمكن فهمه إلا أنه تأييد لحركة حماس الفلسطينية، موضحا أن "أسلوب تعامل بايرن مع هذا الموضوع كان محزنا للغاية. نأمل أن يساعد القضاء في جعل إدارة النادي تدرك حجم الأمور وتباعد الموقف".

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وكان مزراوي (25 عاما)، نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، متمنيا انتصار الشعب الفلسطيني على إسرائيل، ومؤكدا على تعاطفه مع القتلى الذين قضوا في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد عقدت جلسة مغلقة مع مزراوي، وأعلنت فتحها تحقيقا في المسألة، وأصدرت قبل أيام قرارها بعدم معاقبة اللاعب الدولي المغربي.

وأثار القرار غضب الكثيرين من السياسيين والمؤسسات الألمانية المؤيدة لإسرائيل في حملتها العسكرية الحالية على قطاع غزة، مثل المجلس المركزي للجالية اليهودية في ألمانيا، وكذلك جزء من رابطة جماهير النادي البافاري.

المصدر: وكالات