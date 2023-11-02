بايرن ميونخ يتلقى ضربة موجعة جديدة بعد صدمة خروجه من كأس ألمانيا

أكد بايرن ميونخ أن مدافعه ماتيس دي ليخت تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي خسرها الفريق في الدور الثاني لكأس ألمانيا أمام ساربرويكن من الدرجة الثالثة (1-2) أمس الأربعاء.

واضطر المدافع الدولي الهولندي لمغادرة ملعب المباراة قبل انتصاف الشوط الأول بعد معاناته من آلام في الركبة إثر انزلاقه لمحاولة استخلاص إحدى الكرات.

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وقال مدرب البايرن توماس توخيل بعد المباراة: "إنها نفس الركبة مرة أخرى. نفس الغضروف. إنها إصابة مؤلمة للغاية. حتى الآن ليس لدينا أي تشخيص".

وذكر تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس، أن دي ليخت تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

ويتوقع أن يغيب دي ليخت عن البايرن لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع في وقت سيخوض فيه فريقه مباريات هامة بينها مواجهته ضد غريمه بوروسيا دورتموند بعد غد السبت في الدوري الألماني.

وكان دي ليخت عاد لتوه من فترة غياب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي، بعد أن تعرض سابقا لإصابة في الركبة في المباراة أمام بوخوم.

المصدر: "بيلد"