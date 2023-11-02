فريق مغمور من الدرجة الثالثة يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو)

أقصي بايرن ميونخ من الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد خسارته المفاجئة بنتيجة 1-2 أمام مضيفه ساربرويكن من الدرجة الثالثة.

وافتتح بايرن التسجيل مبكرا عن طريق المخضرم توماس مولر في الدقيقة 16، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الوقت البدل عن الضائع من الشوط الأول عن طريق باتريك سونتهايمر (45+1).

😨🇩🇪 Here is the incredible moment 3. Liga side FC Saarbrücken knocked Bayern out of the DFB Pokal in 90+6...



Look what it means to them. Magic. ❤️ pic.twitter.com/VxGw6m2TPy — EuroFoot (@eurofootcom) November 2, 2023

وفيما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل والاحتكام إلى شوطين إضافيين، سجل المدافع مارسيل غاوس هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ليمنح ساربرويكن فوزا مفاجئا ورائعا.

المصدر: وكالات