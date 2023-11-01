كأس الرابطة.. وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع وتأهل ليفربول وتشيلسي

ألحق وست هام يونايتد خسارة مذلة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 يوم الأربعاء في لندن.

وسجل أهداف وست هام، مدافع أرسنال، بن وايت في الدقيقة 16 خطأ في مرماه، والغاني محمد قدوس (50)، وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النرويجي مارتن أوديغارد هدفا شرفيا لأرسنال (90+6).

ومن جانب آخر، تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1.

وسجل الأوروغوياني داروين نونييز، هدف الفوز لـ"لريدز" (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لأصحاب الأرض (64) إثر هدف التقدم من مواطنه كودي خاكبو لليفربول (31).

ولحق تشيلسي وإيفرتون بليفربول إلى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليا.

كما عبر فولهام إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.

المدصر: وكالات