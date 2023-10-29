صلاح يدخل قائمة تاريخية في نادي ليفربول

دخل النجم المصري محمد صلاح، قائمة تاريخية في فريقه ليفربول بعدما ساهم في فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في شباك نوتنغهام في الدقيقة 77، بعدما استغل سوء التفاهم بين المدافع والحارس، ليضع الكرة في الشباك الخالية.

ونجح صلاح في هز الشباك في جميع مباريات ليفربول الخمس على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، حيث سجل النجم المصري في مرمى بورنموث، وأستون فيلا، ووست هام يونايتد، وإيفرتون، وأخيرا نوتنغهام فورست.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فقد أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي، يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرض "الريدز" في الدوري الإنجليزي، بجميع مسمياته.

وكان نجم ليفربول السابق، هاري تشامبرز أول لاعب يحق هذا الإنجاز في عام 1922، ومر 65 عاما قبل محاكاة إنجازه عن طريق الإيرلندي جون ألدريدج، في عام 1987.

المصدر: وكالات