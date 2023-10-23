ريال مدريد يكشف موقف مودريتش من الرحيل إلى السعودية

كشف نادي ريال مدريد الإسباني موقف الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق بشأن رحيله عن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم لوكا مودريتش بالانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب رفض ذلك مؤكدا رغبته في الاستمرار مع الميرنغي.

ووفقا لما ذكره خوسيه أنخيل المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه لا توجد أي نية لرحيل النجم الكرواتي في انتقالات يناير المقبل والانضمام إلى دوري روشن السعودي، ردا على ما تم تداوله في الأيام الماضية.

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وتابع في حديثه أنخيل: "لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضم لوكا خلال يناير المقبل، وليس لدينا من الأساس تفكير في رحيله عن الفريق في الوقت الحالي".

وشارك لاعب الوسط مع ريال مدريد في 9 مباريات في جميع المسابقات، لكنه فشل في إحراز أي هدف خلالها أو صناعة.

يذكر أن مودريتش يرتبط مع ريال مدريد، بعقد يمتد حتى صيف 2024 المقبل أي أنه في يناير القادم سيكون من حقه التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع لإدارة الميرنغي.

المصدر: "وسائل إعلام"