الدوري الإفريقي.. الترجي يعود بهزيمة من ملعب مازيمبي

احتفظ الترجي التونسي بآماله لبلوغ نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، رغم خسارته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-1، الأحد في ذهاب ربع النهائي.

ومن أول فرصة اقتنص الفريق المضيف هدف السبق والفوز إثر ركلة ركنية وصلت إلى فيليب كينزومبي فأرسلها عرضية إلى المتربص المالي عمر فوفانا فحولها قوية برأسه إلى الشباك في الدقيقة 11.

وقدم الفريق التونسي أداء بعيدا عن مستواه المعهود، ومع ذلك لاحت له فرص عدة، بينها فرصة الجزائري أسامة بوقرة الذي سدد كرة "عالطاير" أمسكها حارس مازيمبي، باجيو سيادي في الدقيقة السابعة.

وألغى الحكم السوداني محمود إسماعيل، هدفا للترجي سجله البرازيلي يان ساسي في الدقيقة 61 إثر تبادل تمريرات مع مواطنه رودريغو رودريغيش الذي كان متسللا قبل التمريرة الحاسمة.

وهذا الفوز هو الرابع لفريق مازيمبي تاريخيا على الترجي، ليتعادل الفريقان في عدد الانتصارات في 11 مواجهة جمعتهما قاريا، مقابل ثلاثة تعادلات.

وسيلتقي الفريقان إيابا على ملعب "حمادي العقري" في رادس الأربعاء المقبل، لتحديد المتأهل بينهما للدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الإفريقي.

المصدر: وكالات