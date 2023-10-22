راموس يشتبك مع روديغر خلال مواجهة إشبيلية وريال مدريد (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني مساء أمس السبت، اشتباك مدافع النادي الأندلسي المخضرم سيرخيو راموس مع الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الريال.

واشتبك اللاعبان بقوة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، حيث قام راموس بدفع روديغر وسحبه من قميصه، قبل أن يحاول الأخير الرد عليه، لكن جرى منعه من قبل زملائه في النادي الملكي، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليكتفي المدافع الألماني بضحكة استهزاء في وجه المدافع الإسباني.

Sergio Ramos and his replacement in Real Madrid, Antonio Rudiger faced off last night in Seville.



The two clashed on multiple occasions. 😅pic.twitter.com/tf5PB7nK1d — H/F (@hfworld_) October 22, 2023

This Guy Sergio Ramos though! He never change 😂😂 Antonio Rüdiger got his dose#SevillaFCRealMadridpic.twitter.com/qXLDxImIn6 — George (@Georgeson_) October 22, 2023

Things got very heated during the La Liga match... https://t.co/NdIE8QDdfK — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 21, 2023

ورغم المشادة، تعانق راموس وروديغر عقب صافرة نهاية المباراة.

Antonio Rüdiger and Sergio Ramos post-game. pic.twitter.com/4RRipAJZGR — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 21, 2023

وكانت المباراة عاطفية لراموس، إذ واجه فريقه السابق ريال مدريد للمرة الأولى منذ العام 2005 بعد أن لعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يلعب المدافع الدولي الإسباني السابق بمواجهة الريال لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

وكان راموس البالغ عمره 37 عاما، عاد لفريق بداياته نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: sportbible