الزمالك المصري ينضم لقائمة الأندية المتضامنة مع غزة ويعلن حالة الحداد

أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي حالة الحداد على أرواح ضحايا غزة الذين سقطوا جراء القصف الذي تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت العديد من الأندية تضامنها في الساعات الأخيرة مع القضية الفلسطينية بسبب القصف الذي يتعرض له قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وفي بيان رسمي، أعلن الزمالك عن حالة الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع فلسطين "نظرا للشهداء الذين سقطوا في مدينة غزة مؤخرا".

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وجاء في بيان الزمالك: "أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد".

مضيفا: "وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

يذكر، أن الفريق المصري قام بتغيير صورة الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل مزينا شعار النادي بعلم دولة فلسطين دعما لها.

المصدر: facebook/ZSCOfficial