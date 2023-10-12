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تصفيات آسيا المزدوجة.. اليمن يسعد جماهيره (فيديو)

الرياضة

تصفيات آسيا المزدوجة.. اليمن يسعد جماهيره (فيديو)
twitter/saudiFF
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وضع منتخب اليمن قدما في دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوزه على ضيفه السريلانكي (3-0) اليوم الخميس، في ذهاب الملحق.

ووقع على ثلاثية اليمن كل من اللاعبين أحمد ماهر، وناصر محمدوه الغواشي، وعبد الواسع المطري في الدقائق (33، 67، 90) على ملعب نادي ضمك بمدينة أبها السعودية.

وسيحل منتخب اليمن على نظيره لسريلانكي، يوم الثلاثاء المقبل، وفي جعبته انتصار عريض بثلاثة أهداف من دون رد، لذا سيحتاج إلى الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بأقل من هذه النتيجة، لكي يحجز مقعدا له في دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المصدر: RT 

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