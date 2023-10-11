كواليس المشادة بين شيكابالا والسيسي

أفادت تقارير صحفية بحدوث مشادة قوية بين قائد نادي الزمالك المصري لكرة القدم، محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، وزميله مع عمرو السيسي، خلال مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته جريدة "الوطن" المصرية، فإن مشادة كبيرة نشبت بين شيكابالا وعمرو السيسي خلال مران نادي الزمالك اليوم، أمام زملائهم في الفريق والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بسبب تدخل قوي من أحدهما على الآخر.

وأشارت الجريدة إلى أن لاعبي نادي الزمالك نجحوا في الصلح بين شيكابالا وعمرو السيسي خلال عودتهم بحافلة الفريق عقب انتهاء مران الأبيض اليوم.

واستأنف نادي الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء من أجل الاستعداد لمواجهة نادي سموحة، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان شيكابالا قد سجل هدف الفوز لنادي الزمالك، في مباراته أمام البنك الأهلي (2-1) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

المصدر: وسائل إعلام