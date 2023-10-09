شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرايتون و"هفوة" أليسون

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "إكس" مقطع فيديو لأهداف وأبرز مجريات مباراته أمام مضيفه برايتون (2-2)، التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وضع المهاجم الإيفواري سيمون أدينغرا أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة العشرين من انطلاق صفارة البداية.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدفين متتاليين لفريق ليفربول في الدقيقتين (40، و45) من زمن الشوط الأول.

ولكن الإنجليزي لويس دينك مدافع برايتون فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

جميع الأهداف وأبرز لقطات تعادلنا مع برايتون بهدفين لمثلهما على ملعب أميكس 🎬#برايتون_ليفربولpic.twitter.com/KvexwRAGFF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2023

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ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي خسر أمام مضيفه أرسنا بهدف من دون رد، في المباراة الني جمعتهما مساء أمس الأحد أيضا، على ملعب "الإمارات.

بينما يتصدر فريق توتنهام هوتسبير قائمة الدوري برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أرسنال.

المصدر: RT