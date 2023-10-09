بعد ثنائية صلاح وصيام هالاند.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

شدد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، الخناق على متصدري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه برايتون (2-2) مساء أمس الأحد.

وحقق محمد صلاح، إنجازا استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، بإحرازه هدفين في مرمى مضيفه برايتون، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من "البريمير ليغ".

جملة جماعية رائعة أنهاها @MoSalah في الشباك موقعًا على هدفه وهدفنا الأول أمام برايتون 👏#برايتون_ليفربولpic.twitter.com/GmaFV9FNCY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2023

بكل ثقة سجل @MoSalah ثاني أهدافه بالأمس من ضربة جزاء 🎯#برايتون_ليفربولpic.twitter.com/cjOsV4yWMK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 9, 2023

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن محمد صلاح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أكثر من 10 أهداف وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة خلال عام 2023، حيث يحرز أو يصنع هدفا كل 88 دقيقة.

وشارك النجم المصري في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، ونجح في إحراز 17 هدفا، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وساهم محمد صلاح (31 عاما) في تسجيل 14 هدفا خلال 13 مباراة خاضها أمام نادي برايتون في "البريميرليغ"، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أخرى، وهو أكثر فريق ساهم في تسجيل أهداف أمامه في المسابقة مناصفة مع مانشستر يونايتد.

بينما أخفق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين في الدوري، وبالتالي فشل في إنقاذ فريقه من الهزيمة فيهما أمام كل من وولفرهامبتون (1-2) وأرسنال (0-1) على الترتيب.

ولكن المهاجم النرويجي احتفظ بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف هذا الموسم، بعد مرور ثمانية جولات من الدوري، في حين رفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف، ليتقاسم المرتبة الثالثة مع لاعبين آخرين.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة من الدوري "البريمير ليغ":

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

2- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

2- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف

4- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

4- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 5 أهداف

7- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 4 أهداف

7- الإيرلندي إيفان فيرغسون (برايتون) – 4 أهداف

7- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 4 أهداف

7- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف

7- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 4 أهداف

7- الإنجليزي كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

13- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

13- المالي عبد الله دوكوري (إيفرتون) – 3 أهداف

13- الجنوب إفريقي لايلي فوستر (بيرنلي) – 3 أهداف

13- الدنماركي ماثياس يانسين (برينتفورد) – 3 أهداف

13- الإنجليزي سولي مارتش (برايتون) – 3 أهداف

13- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 3 أهداف

13- الإنجليزي كارلتون موريس (لوتون تاون) – 3 أهداف

13- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 3 أهداف

13- البرازيلي دوغلاس لويز (أستون فيلا) – 3 أهداف

13- الإنجليزي دومينيك سولانكه (بورنموث) – 3 أهداف

13- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

13- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف...

يذكر أن إيرلينغ هالاند (23 عاما) توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا في أول موسم له بـ"البريمير ليغ"، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر، حيث سجل كل منهما 34 هدفا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلا من 38.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفا في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي، إضافة إلى اختياره كأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023.

المصدر: "premierleague"