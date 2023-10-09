مسعود أوزيل يشكر قطر (صور + فيديو)

وجه لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، رسالة شكر لاستضافته لحضوره جائزة قطر الكبرى، الجولة الـ18 لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، التي جرت على حلبة لوسيل الدولية.

وظهر أوزيل في مدرجات حلبة لوسيل الدولية، ونشر صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حضوره بطولة الفورمولا 1، وعلق عليها: "تجربة نهاية أسبوع مثيرة F1 - جائزة قطر الكبرى 2023، شكرا لاستضافتي!".

facebook/mesutoezil

وسبق أن شكر صاحب الأصول التركية قطر أثناء حضوره نهائيات مونديال 2022، وكتب حينها: "من الرائع التواجد من أجل كأس العالم في قطر، شكرا على الاستضافة والتنظيم الرائع، أتمنى التوفيق لقطر وإن شاء الله نراكم قريبا".

يذكر أن النجم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق "ريد بول"، حسم لقب بطل للعالم للفورمولا وان، لصالحه للمرة الثالثة تواليا، على حلبة لوسيل الدولية، خلال سباق السرعة (سبرينت) يوم السبت الماضي، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى.

A very special parking spot, for a remarkable achievement 🤩@Max33Verstappen lets it all out after becoming a triple champ!#QatarGP#F1Sprintpic.twitter.com/SPI8G9xG3J — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

وتوج النجم الهولندي بجائزة قطر الكبرى للفورمولا وان، أيضا، في السباق الذي جرى يوم أمس الأحد، متفوقا على سائقي (ماكلارين)، الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويتربع ماكس فيرستابن على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان، برصيد 433 نقطة، مبتعدا بفارق 109 نقاط عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، في حين يحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي حل خامسا في السباق، المركز الثالث برصيد 194 نقطة.

المصدر: RT