مودريتش يتلقى عرضا من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد تلقى عرضا جديدا من نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.

وحاول الدوري السعودي استقطاب مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن اللاعب قرر البقاء مع ريال مدريد.

وبعد الأزمة الأخيرة وغضبه بسبب عدم مشاركته مع الفريق يحاول الجانب السعودي ضمه في انتقالات يناير المقبلة.

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Italian newspaper "ITASPORTPRESS":



Luka Modric may leave Real Madrid soon and there are sources confirming that Al Hilal Saudi Club is ready to offer him a large two-year contract.



• it was published yesterday in this Italian newspaper pic.twitter.com/ZGi54onFlV — Xa-Hid (@XaHid131155) October 8, 2023

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ووفقا لموقع "فرانس فوتبول ويكلي" قدم نادي الهلال عرضا لا يقاوم مدته عامان وبقيمة وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو.

وجاء اهتمام الهلال مرة أخرى باللاعب بعدما فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد لصالح جود بيلينغهام، وأظهر لوكا غضبه بسبب استبعاده من المباريات، الأمر الذي سوف يعجل برحيله عن النادي الملكي.

وسجل مودريتش 6 أهداف وصنع مثلهم لريال مدريد في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وتوج معهم ببطولة كأس ملك إسبانيا، كما قاد كرواتيا للتأهل لنصف نهائي كأس العالم، ونهائي دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: "وسائل إعلام"