الدوري الروسي.. زينيت يهزم سوتشي ويقترب من الصدارة

تغلب نادي زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه سوتشي بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب الجولة الـ11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كلاودينيو، والكولومبي ماتيو كاسييرا، هدفي زينيت في الدقيقتين 9 و30 تواليا.

وهذا الفوز هو الأول لزينيت في الدوري منذ 17 سبتمبر الماضي، عندما تغلب على روبين قازان بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة، وخسر بعدها أمام كل من لوكوموتيف موسكو (1-2)، وأورينبورغ (1-3).

وبفوزه اليوم، صعد زينيت إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبات على بعد أربع نقاط فقط من المتصدر كراسنودار الذي يواجه ضيفه روستوف في وقت لاحق اليوم السبت.

أما سوتشي، فقد بقي في المركز الـ16 الأخير مع ست نقاط.

المصدر: sportmail