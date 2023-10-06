نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
استضافت مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، ظهر يوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيراميدز (مصر)- مازيمبي (الكونغو) - نواذيبو (موريتانيا).
المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023
◼️ ماميلودي صنداونز
◼️ بيراميدز
◼️ مازيمبي
◼️ نواذيبو #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/4s3f8oAUJ8
المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جوانينج غالاكسي (بوتسوانا).
المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023
◼️ الوداد
◼️ سيمبا
◼️ أسيك ميموزا
◼️ جوانينج جالاكسي#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/uB0ieOaHbz
المجموعة الثالثة: الترجي (تونس) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) - الهلال (السودان) - النجم الساحلي (تونس).
المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023
◼️ الترجي
◼️ بترو أتلتيكو
◼️ الهلال
◼️ النجم الساحلي#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/EXwKpWMpsY
المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يانغ أفريكانز (تنزانيا) - ميدياما (غانا).
المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023
◼️ الأهلي
◼️ شباب بلوزداد
◼️ يانج أفريكانز
◼️ ميدياما#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/JyHgGTHnE3
وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، فيما يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 أبريل، ونصف النهائي في 19 و20 و26 و27 أبريل، والنهائي في 19 و26 مايو 2024.
المصدر: RT