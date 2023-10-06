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نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الرياضة

نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
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استضافت مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، ظهر يوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: صن داونز (جنوب إفريقيا) -  بيراميدز (مصر)- مازيمبي (الكونغو) - نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جوانينج غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثالثة: الترجي (تونس) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) - الهلال (السودان) - النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يانغ أفريكانز (تنزانيا) - ميدياما (غانا).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، فيما يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 أبريل، ونصف النهائي في 19 و20 و26 و27 أبريل، والنهائي في 19 و26 مايو 2024.

المصدر: RT

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