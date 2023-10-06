نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

استضافت مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، ظهر يوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيراميدز (مصر)- مازيمبي (الكونغو) - نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:



◼️ ماميلودي صنداونز

◼️ بيراميدز

◼️ مازيمبي

◼️ نواذيبو #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/4s3f8oAUJ8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جوانينج غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:



◼️ الوداد

◼️ سيمبا

◼️ أسيك ميموزا

◼️ جوانينج جالاكسي#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/uB0ieOaHbz — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الثالثة: الترجي (تونس) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) - الهلال (السودان) - النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:



◼️ الترجي

◼️ بترو أتلتيكو

◼️ الهلال

◼️ النجم الساحلي#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/EXwKpWMpsY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يانغ أفريكانز (تنزانيا) - ميدياما (غانا).

المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023/24:



◼️ الأهلي

◼️ شباب بلوزداد

◼️ يانج أفريكانز

◼️ ميدياما#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/JyHgGTHnE3 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، فيما يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 أبريل، ونصف النهائي في 19 و20 و26 و27 أبريل، والنهائي في 19 و26 مايو 2024.

المصدر: RT