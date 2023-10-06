مفاجأة.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟!

فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصفوف ناديه السابق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورفض ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي فكرة العودة لبرشلونة في الصيف، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب أزمات النادي المالية، واختار الانتقال لإنتر ميامي.

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وغاب ميسي عن المشاركة مع إنتر ميامي مؤخرا بداعي الإصابة، مما أدى لتدهور نتائج الفريق، وأصبحت مشاركته في مرحلة "البلاي أوف" محل شك.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه إذا فشل إنتر ميامي في التأهل، قد يتم السماح لميسي بالانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير.

وأضافت الصحيفة: "هناك أمثلة سابقة على أندية الدوري الأمريكي قامت بهذا الأمر في الماضي، مثل انتقال ديفيد بيكهام إلى نادي إيه سي ميلان وعودة تييري هنري إلى أرسنال".

وكان مالك إنتر ميامي، خورخي ماس صرح في الأيام الأخيرة بأنه سيسمح لميسي بأن يودع جماهير برشلونة، على الرغم من أن ذلك يبدو أنه قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا.

المصدر: "وسائل إعلام"