قائمة مصر لمواجهة زامبيا والجزائر.. عودة النني وتريزيغيه واستبعاد 8 لاعبين

عاد كل من محمد النني ومحمود حسن تريزيغيه إلى قائمة منتخب مصر للمواجهتين الوديتين أمام زامبيا والجزائر استعدادا لخوض كأس إفريقيا 2024 والتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويخوض منتخب "الفراعنة" بإشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا معسكرا تدريبيا في الإمارات الشهر الحالي.

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وأدرج فيتوريا لاعب الوسط النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، وتريزيغيه مهاجم طرابزون سبور التركي، بعد أن غابا عن المعسكر الأخير للإصابة، وثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات.

في المقابل، خرج من القائمة التي شاركت في مباراتي إثيوبيا وتونس في سبتمبر الماضي، 8 لاعبين وهم وسام مرسي، ومحمد شريف، وأسامة فيصل، ومحمود مرعي، وأحمد رمضان (بيكهام)، وحسام عبد المجيد، كما استبعد محمد رضا (بوبو) وإبراهيم عادل للإصابة.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، نظيره الزامبي في 12 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي بعد 4 أيام الجزائر.

وستقام المباراتان على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وفي ما يلي قائمة منتخب مصر للمباراتين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد (زيزو)، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن (تريزيغيه)، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

المصدر: وكالات