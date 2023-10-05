ريال مدريد يعلن عن صفقة عربية

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، صفقة جديدة، وسط أجواء الاحتفالات بالفوز على نابولي (3-2)، في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أشار النادي الملكي في بيان رسمي إلى توقيع عقد رعاية وشراكة مع هيئة تنشيط السياحة في دبي، يتضمن الفريق الأول للرجال والسيدات في النادي.



وحضر مراسم التوقيع، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

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من جانبه، قال إيمليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، أن دبي ستكون الوجهة الرسمية الأولى للعملاق المدريدي.

أما عصام كاظم فقال إن هيئة السياحة في دبي، ستستفيد من التعاقد مع أكبر ناد في العالم، لتعزيز مكانة الإمارة بين أفضل 3 مدن عالمية.

وتشمل الاتفاقية، بناء مدينة ملاهي ريال مدريد في دبي، لتكون أكبر متنزه في الشرق الأوسط، والأولى التي تحمل اسم النادي الملكي، وستضم أيضا متحف ومنطقة ألعاب ترفيهية، ومتاجر لبيع المنتجات الأصلية للنادي المدريدي.

المصدر: "وكالات"