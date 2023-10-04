دوري أبطال أوروبا.. موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة
قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.
🔴⚪ Atlético see out the win! 👏#UCLpic.twitter.com/PBYAn17Axy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023
ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.
وهذا الفوز هو الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام فينورد الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.
المصدر: وكالات