النصر السعودي يقدم هدية مميزة لـ"عاشق رونالدو" بعد تخليه عن تشجيع مانشستر يونايتد

أعلن اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بعشقه لكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي تخليه عن دعم مانشستر يونايتد، والتفرغ لـ"العالمي" فقط، بعد 36 عاما من تشجيعه يونايتد.

ويعتبر رونالدو من أساطير مانشستر يونايتد، لكن علاقته مع النادي ساءت بعدما رحل عنه في يناير الماضي، بعد مشاكل مع مدرب الفريق إريك تين هاغ.

ويمر مان يونايتد حاليا بفترة عصيبة، حيث تلقى أمس الأربعاء على يد غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الخسارة السادسة في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وعقب نهاية مباراة يونايتد وغلطة سراي، كتب اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هذا كل شيء، الصفقة انتهت، لم أعد مشجعا لمانشستر يونايتد، لقد كنت عضوا في النادي منذ عام 1987 وأحمل التذاكر الموسمية منذ عام 1999، لكن لن أجدد تذاكري الموسمية مرة أخرى، أما عن تين هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) وأونانا (حارس المرمى) فقد قمت بحظرهم من اليوم".

That's it. That seals the deal. I am no longer a United fan. I've been a United member since 1987 and a season ticket holder since 1999. I'm not going to renew my season ticket. Ten Hag and Onana are outlawed as of today. I will become a fan of Al Nassr now, where they actually… — Speed⭐️ (@ishowspeedsui) October 3, 2023

وأضاف: "سأصبح مشجعا للنصر من الآن فصاعدا، هناك يعرفون كيف تدار كرة القدم".

وتفاعل حساب نادي النصر على منصة "إكس" مع تدوينة "سبيد"، إذ أعلن عن تخصيص النادي السعودي تذاكر موسمية لليوتيوبر الأمريكي.

Your season ticket is waiting for you 💙💛 — الأول بارك | ALAWWAL PARK (@VictoryArena_sa) October 3, 2023

وسبق لـ"سبيد" أن التقى رونالدو على هامش مباراة البرتغال والبوسنة في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.

يذكر أن "سبيد"، اشتهر بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك "Roblox" و"Fortnite" ولعبة "الفيفا" الشهيرة.

المصدر: RT