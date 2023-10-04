بسبب يورو 2028.. ويلز تطلب مواجهة ميسي ورفاقه

أعلن اتحاد الكرة الويلزي رغبته في إقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين، خلال شهر مارس المقبل.

وأشار نويل موني، الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الويلزي عبر شبكة "ياهو سبورت"، إلى أن هذه المباراة الودية تأتي في إطار الاستعداد لاستضافة يورو 2028.

وتشترك ويلز مع إنجلترا وإيرلندا الشمالية وإسكتلندا وإيرلندا في ملف واحد لاستضافة يورو 2028، لكنها تواجه منافسة من تركيا، علما بأن الاتحاد الأوروبي سيحسم هذا الملف في 10 أكتوبر المقبل.

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وأكد موني أن هناك محادثات مستمرة لإقامة هذه المباراة الودية، مضيفا أنه تحدث في الأمر مع السفير الأرجنتيني.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي: "لقد انتهزت الفرصة للتحدث مع السفير، وكان متحمسا للفكرة، على الرغم من أنه ليس صاحب القرار".

وختم تصريحاته: "هناك روابط تاريخية بين الأرجنتين وويلز، قد لا نكون في أولوية خطط منتخبهم، ولكن أتمنى أن أرى ميسي يلعب في كارديف".

وسبق أن التقى منتخبا الأرجنتين وويلز، مرتين، آخرهما انتهت بالتعادل (1-1) في مباراة ودية عام 2002.

يذكر أن العروض على منتخب الأرجنتين، وقائده ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تنهال منذ التتويج بلقب كأس العالم الأخيرة 2022، في قطر.

المصدر: "وكالات"