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تسجيلات غرفة "الفار" تكشف عن مفاجأة بشأن هدف ليفربول الملغى (فيديو)

الرياضة

تسجيلات غرفة
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نشرت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، التسجيل الصوتي الذي دار بين سيمون هوبر، حكم مباراة توتنهام وليفربول، ومسؤولي تقنية الفيديو "الفار" لحظة إلغاء هدف لويس دياز، جناح ليفربول.

وخلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ" وانتهت بفوز توتنهام 2-1،  أحرز دياز هدفا لصالح ليفربول، تقدم به في النتيجة لصالح الريدز، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل رغم أن اللاعب الكولومبي كان في موقف سليم.

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وطلب ليفربول من رابطة الدوري الإنجليزي، نشر التسجيل الصوتي لحديث حكم الفيديو وحكم الساحة، قبل اتخاذهم قرار إلغاء هدف دياز في بداية المباراة.

وأوضح التسجيل أن مساعد الإعادات الخاصة بتقنية الفيديو، قام بوضع الخطوط الصحيحة التي أظهرت بكل جلاء أن دياز لم يكن في موقف تسلل لحظة استلامه للكرة وذلك حسب هذه الصورة والفيديو:

وأظهر التسجيل أن حكم الفيديو لم يكترث بملاحظات مساعد الإعادات للتقنية، الذي أكد خلالها أن الحالة ليست تسللا وأن الهدف يجب أن يحتسب.

وجاء نص المحادثة كالتالي:

- حكم الفيديو: تم الفحص، كل شيء صحيح.

 - مساعد الإعادات: انتظر، انتظر، قرار حكم الساحة كان تسللا! 

- حكم الفيديو: هذا خطأ! 

— مساعد الإعادات: القرار كان (ليس تسللا)!

— مساعد الإعادات: قم بتأخير اللعب، أوقف اللعب! 

—حكم الفيديو: لا أستطيع فعل أي شيء، لا أستطيع، لقد أستكمل اللعب، نعم!.

وتبين التسجيلات أن حكم الفيديو لم يطالب حكم الساحة بإيقاف اللعب، على الرغم من ملاحظة مساعد الإعادات الذي طالبه أكثر من مرة بالمناداة على حكم الساحة لإيقاف اللعب من أجل احتساب الهدف.

المصدر: وكالات

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