تسجيلات غرفة "الفار" تكشف عن مفاجأة بشأن هدف ليفربول الملغى (فيديو)

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، التسجيل الصوتي الذي دار بين سيمون هوبر، حكم مباراة توتنهام وليفربول، ومسؤولي تقنية الفيديو "الفار" لحظة إلغاء هدف لويس دياز، جناح ليفربول.

وخلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ" وانتهت بفوز توتنهام 2-1، أحرز دياز هدفا لصالح ليفربول، تقدم به في النتيجة لصالح الريدز، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل رغم أن اللاعب الكولومبي كان في موقف سليم.

إقرأ المزيد

وطلب ليفربول من رابطة الدوري الإنجليزي، نشر التسجيل الصوتي لحديث حكم الفيديو وحكم الساحة، قبل اتخاذهم قرار إلغاء هدف دياز في بداية المباراة.

وأوضح التسجيل أن مساعد الإعادات الخاصة بتقنية الفيديو، قام بوضع الخطوط الصحيحة التي أظهرت بكل جلاء أن دياز لم يكن في موقف تسلل لحظة استلامه للكرة وذلك حسب هذه الصورة والفيديو:

The audio between VAR and the referee has been released after Luis Diaz's goal was wrongly given offside 👀 pic.twitter.com/NM2ZXsnXEY — ESPN UK (@ESPNUK) October 3, 2023

وأظهر التسجيل أن حكم الفيديو لم يكترث بملاحظات مساعد الإعادات للتقنية، الذي أكد خلالها أن الحالة ليست تسللا وأن الهدف يجب أن يحتسب.

🚨‼️ BREAKING: VAR audio for Luis Diaz’s disallowed goal against Tottenham has been released pic.twitter.com/gmeTFrV2yZ — Football Hub (@FootbalIhub) October 3, 2023

وجاء نص المحادثة كالتالي:

- حكم الفيديو: تم الفحص، كل شيء صحيح.



- مساعد الإعادات: انتظر، انتظر، قرار حكم الساحة كان تسللا!



- حكم الفيديو: هذا خطأ!



— مساعد الإعادات: القرار كان (ليس تسللا)!



— مساعد الإعادات: قم بتأخير اللعب، أوقف اللعب!



—حكم الفيديو: لا أستطيع فعل أي شيء، لا أستطيع، لقد أستكمل اللعب، نعم!.

VAR audio for Luis Diaz’s disallowed goal against Tottenham has been releasedpic.twitter.com/gkaoyed8tD — Total Football (@TotalFootbol) October 3, 2023

وتبين التسجيلات أن حكم الفيديو لم يطالب حكم الساحة بإيقاف اللعب، على الرغم من ملاحظة مساعد الإعادات الذي طالبه أكثر من مرة بالمناداة على حكم الساحة لإيقاف اللعب من أجل احتساب الهدف.

المصدر: وكالات