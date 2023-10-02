لاعبو اتحاد جدة السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران
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رفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.
وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول قبل ازالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) October 2, 2023
سيسجل التاريخ هذا المشهد وهذا الموقف التاريخي من نادي #الاتحاد السعودي .. رجال رجال رجال 💚💚💚 pic.twitter.com/VuBLA4NpJI
وكشف موقع "kooora" أن فريق الاتحاد غادر الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.
يتبع...