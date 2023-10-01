المنتخب السعودي يودع "الآسياد".. فيديو
خرج منتخب السعودية من دور الثمانية لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصين، على يد نظيره الأوزبكي (1-2) اليوم الأحد.
وسجل هدفي المنتخب الأوزبكي كل من اللاعبين، سيدعزمات ميرسعيدوف، وأليشر عديلوف، في الدقيقة (24، 44) على الترتيب.
هدف اوزبكستان الاول #السعوديه_أوزبكستانpic.twitter.com/QeE0Sh6ZGy— دوريات اسيا (@7asia0) October 1, 2023
#السعوديه_أوزبكستان هدفهم الثاني pic.twitter.com/hCyr338Geb— دوريات اسيا (@7asia0) October 1, 2023
بينما سجل المهاجم السعودي محمد خليل مران هدف الأخضر الوحيد بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء.
قووول محمد مران #السعوديه_أوزبكستانpic.twitter.com/kGyyhTHsbF— دوريات اسيا (@7asia0) October 1, 2023
وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي للدورة:
أوزبكستان - السعودية (1-2)
إيران - هونغ كونغ (0-1)
اليابان - كوريا الشمالية (2-1)
الصين - كوريا الجنوبية (0-2).
المصدر: وكالات