تحذير لحكام أوروبا من العمل في الدوري السعودي!

رغم أن حدة الأصوات المنتقدة لانتقال اللاعبين من أندية أوروبا لدوري روشن السعودي هدأت، إلا أنها الآن توجهت نحو حكام المباريات.

وزعمت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مسؤولي الكرة السعودية يستهدفون حاليا تفريغ عدد من حكام أوروبا للعمل في دوري روشن، خاصة من الدوري الإنجليزي.

ليخرج مارك كلاتنبرغ الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ورئيس لجنة الحكام الأسبق في الدوري السعودي، لتحذير زملائه من اتخاذ خطوة الانتقال للسعودية.

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وقال كلاتنبرغ، خلال تصريحاته لصحيفة "تايمز": "اعتراضي على تفريغ حكام معينين من أوروبا للعمل في السعودية نابع من عدم قدرتي على تخيل أن أحدهم يمكنه التخلي عن العمل في دوري أبطال أوروبا أو يورو أو كأس العالم، من يفعل ذلك هم فقط من يكونون في نهاية مسيرتهم.

وتابع:"عملت من قبل في السعودية اعتقادا مني أنها لن تقف عائقا أمام ذهابي للتحكيم في كأس العالم أو في أي من البطولات الأوروبية، لكن الاتحادان الدولي والأوروبي أصرا على أن يعاملاني كحكم سعودي وأنني سأخذ مكان مستحق لأحد حكام أوروبا!".

يذكر أن الدولي الإنجليزي السابق عمل في السعودية خلال الفترة من فبراير عام 2017 وحتى أكتوبر 2018.

المصدر: "وسائل إعلام"