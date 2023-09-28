بيان رسمي.. الاتحاد الإيطالي يهدد مدرب منتخب السعودية

أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، بأنه يدرس إمكانية المطالبة بتعويضات من روبرتو مانشيني، بعد استقالته المفاجئة من منصبه كمدرب لـ"أتزورا" في أواسط شهر أغسطس 2023.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان: "قرر المجلس الاتحادي تكليف خبير قانوني، بمهمة فحص مدى توفر الظروف لمطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار".

The Figc considers suing former coach Roberto Mancini . 🎙️🗣️Gravina : "The board has decided to be able to mandate a professional to obtain a technical-legal opinion and understand what opportunities there may be in the event of a request for compensation.” [@mirkonicolino] pic.twitter.com/jXuJ1ZVaTj — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) September 28, 2023

وقدم روبرتو مانشيني (58 عاما)، الذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، استقالته في منتصف أغسطس الماضي، بعدما شعر بانعدام الثقة من جانب المسؤولين، وخاصة رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا.

كما ندد مانشيني، مهاجم سامبدوريا ولاتسيو سابقاً، بالقرارات التي اتخذها غرافينا، من دون موافقته، خاصة في ما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.

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وحينها أكد المدرب الإيطالي، الذي قاد "سكوادرا أتزورا" للظفر بكأس أمم أوروبا في صيف 2021، لكنه فشل في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، أنه لا يملك أي خطط لبقية مسيرته.

لكن لاحقا، تم تعيين مانشيني مدربا للمنتخب السعودي حتى عام 2027، بعقد يضمن له راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو.

وحل لوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بدلا من مانشيني، فتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1، وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1، في إطار سباق التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024.

المصدر: وكالات