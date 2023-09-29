منتخب المغرب يتلقى صدمة قوية من فرنسا

تأكد غياب نجم المنتخب المغربي زكريا أبو خلال عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المنتظر إجراؤها في ساحل العاج (كوت ديفوار) في يناير المقبل.

وأعلن نادي تولوز الفرنسي، الخميس، إجراء لاعبه أبو خلال لعملية جراحية ناجحة ستبعده ربما إلى غاية نهاية الموسم عن الملاعب، وتمنى له العودة سريعا إلى الملاعب.

Blessé la semaine passée en coupe d'Europe, l'opération de @Zaboukhlal s'est bien passée. Notre attaquant sera en revanche probablement indisponible jusqu'à la fin de saison.



Le TéFéCé lui souhaite une bonne convalescence et a hâte de le revoir sur les terrains 🐍😈 pic.twitter.com/E3EDqCnc2F — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 28, 2023

إقرأ المزيد

وكان لاعب منتخب "أسود الأطلس" تعرض لإصابة في ركبته اليمنى لدى مشاركته مع تولوز، الخميس الماضي، في المباراة أمام سانت جيلواز البلجيكي ضمن مجموعات الدوري الأوروبي.

وتبقى إصابة أبو خلال ضربة قوية لمنتخب المغرب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بخلاف انطلاقة مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويعد أبو خلال، هداف تولوز، حيث سجل 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، بخلاف 15 هدفا و5 تمريرات حاسمة في كل البطولات بالموسم الماضي.



كما ساهم نجم منتخب المغرب في تتويج فريقه بكأس فرنسا بالفوز على نانت (5-1) في المباراة النهائية.

المصدر: twitter/ToulouseFC