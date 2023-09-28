لاستعراض مهاراته.. كلب يقتحم الملعب أثناء مباراة رسمية (فيديو)

توقفت مباراة فريق ألبيريج دي أواكساكا أمام ضيفه دورادوس دي سينولا (4-0)، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المكسيكي لكرة القدم، لأكثر من دقيقة، بسبب اقتحام كلب لأرضية الملعب.

ونشرت الحساب الرسمي لقناة "بيكانتي" المكسيكية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكلب يقتحم أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPluspic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

وترك حارس فريق الضيف الكرة للكلب، الذي أخذها وركض بها إلى منتصف الملعب وسط ملاحقة من بعض لاعبي الفريقين ورجال الأمن.

واستمر الكلب في الجري أكثر من دقيقة والكرة بين فكيه، حتى نجح أحد لاعبي أوكساكا في الإمساك به، ليدخل أفراد حفظ الأمن وإخراجه من أرضية الملعب.

المصدر: "twitter/futpicante"