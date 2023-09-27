ميلان يقلب الطاولة على كالياري

حول فريق ميلان تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه كالياري (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المهاجم الأنغولي زيتو لوفومبو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

ولكن "الروسونيري" رد بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجم السويسري نوا أوكافور، والمدافع الإنجليزي فيكايو توموري، ولاعب خط الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، في الدقائق (40، 45، 60) على الترتيب.

وحقق فريق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي والخامس في الموسم الحالي مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، متأخرا بفارق الأهداف عن جاره اللدود إنتر ميلان المتصدر.

بينما مني نادي كالياري بالهزيمة الثانية على التوالي، والرابعة في الموسم مقابل تعادلين فقط، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: RT