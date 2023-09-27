بعد انسحاب الجزائر.. المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

حظيت دولة المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب الجزائر من السباق.

وقررت اللجنة التنفيذية منح المغرب استضافة البطولة الإفريقية لعام 2025 بعد انسحاب الجزائر من سباق الترشح لتنظيم "كان".

وأعلن رئيس الكاف الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، في 30 سبتمبر الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

ويقدم المغرب 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم إفريقيا 2025، والتي تحقق كافة الشروط وهي:

🔴 OFFICIEL



Le Maroc désigné par la CAF comme pays organisateur de la CAN 2025!



MOROCCO 2025 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/cYPTsks9io — Le360 (@Le360fr) September 27, 2023

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ملعب مولاي عبد الله ويتسع لـ 66 ألف شخص - ملعب أكادير 66 ألف - ملعب فاس الكبير 66 ألف- ملعب طنجة 65 ألف- ملعب مراكش 55 ألف - ملعب محمد الخامس 55 ألف.

وسبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الإفريقية سنة 1988، في بطولة عرفت مشاركة ثمانية منتخبات، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني، بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وفي السياق ذاته، تستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024، مطلع السنة المقبلة، في الفترة الممتدة ما بين السبت 13 يناير و11 فبراير 2024، حيث ستستمر المنافسة لمدة 4 أسابيع، بين 24 دولة في إفريقيا.

المصدر: "وكالات"