كادر فني في ليفربول ينصح محمد صلاح بأن "يبتسم".. ويكشف السبب!

أشاد الهولندي بيبجين ليندرز، المدرب المساعد للمدير الفني في نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه لاعب مميز للغاية ومحترف حقيقي يتمتع بخبرة كبيرة.

وقال ليندرز في مؤتمر صحفي غداة مباراة "ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن كأس الرابطة الإنجليزية: "صلاح، إنه يحطم الرقم القياسي تلو الآخر، لدينا لاعب مميز جدا بين أيدينا، إنه قائد، أنتم يا زملاء ترون المهارة وكل الأشياء، وأنا أراه في صالة الألعاب الرياضية، أراه يأتي في وقت مبكر، أراه محترفا حقيقيا يتمتع بخبرة كبيرة".

🗣 "He's breaking record after record and we have a very very special player in our hands."



Pepijn Lijnders with high praise of Mo Salah 🙌 pic.twitter.com/WpToYkgAEZ — Football Daily (@footballdaily) September 26, 2023

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وأضاف: "أراه رجلا يمكنه قيادة هذا الفريق دون أن يرتدي شارة القيادة، وهو يفعل ذلك، من المميز وجوده معنا، ومن المميز كيف يفعل ذلك، في كل مباراة يلعبها في آنفيلد، وكل مباراة يلعبها خارج أرضنا".

وواصل المدرب الهولندي: "يجب أن نعتز بهؤلاء اللاعبين، إنه هذا الرجل الذي يستطيع من لا شيء أن يخلق الكثير، وهو يفعل ذلك مرارا وتكرارا، محمد شخص ممتاز".

وكشف بيبجين ليندرز عن كواليس حديثه مع النجم المصري مؤخرا، قائلا: "لقد تحدثت معه بالأمس وقلت له، أحب عندما تبتسم يا صلاح، لأنه عندما يبتسم في صالة الألعاب الرياضية وخارجها، أعلم أن الكرة ستبتسم أيضا".

المصدر: وكالات