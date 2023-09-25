روسيا.. روبين قازان يعمق جراح فاكيل

خرج نادي روبين قازان بفوز ثمين من ملعب مضيفه فاكيل (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الضيوف للاعب الأرجنتيني فالنتين فادا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وحقق نادي روبين قازان انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض نادي فاكيل من مدينة فورونيج، للهزيمة السادسة في الموسم، مقابل فوز واحد وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط، ويبقى في قاع الترتيب.

المصدر: RT