بالبخور وإطلالة عربية.. جورجينا تحتفل باليوم السعودي (فيديو)
احتفلت جورجينا باليوم الوطني السعودي بإطلالة عربية، حيث اختارت الزي العربي الخاص بالنساء وهي "العباءة"، وشاركت الطقوس الخاصة بهذا اليوم ومنها شرب القهوة وإشعال البخور.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لجورجينا، شريكة قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي العباءة الخضراء وتستمتع بالقهوة العربية ورائحة البخور وذلك خلال تسوقها في بعض المتاجر في الرياض.
جورجينا تستمتع برائحة البخور🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/Ur8OqyBmMi— S.characters (@scharacter123) September 23, 2023
في فيديو متداول جورجينا تشرب القهوة السعودية .. 😍— Riyadh Vibes (@RiyadhVibez) September 23, 2023
⚡#عيش_الرياض | #رياض_فايبز | #RiyadhVibez | #اليوم_الوطني_السعودي | #نحلم_ونحققpic.twitter.com/w8IG4Y9E4H
جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي بالعباءة والبخور والقهوة العربية 🇸🇦💚 pic.twitter.com/M66GbI3cVP— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) September 23, 2023
كما انتشرت صور لجورجينا وهي تمسك علم السعودية في يديها.
#اليوم_الوطني_السعودي_93 جورجينا أجمل من يحتفل معنا 💚 pic.twitter.com/14ycPYsREs— منــار الرياض (@manar9alriyadh2) September 23, 2023
📍📍 #جورجينا بالعباءة والمبخرة والقهوة العربي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 📸#A7napic.twitter.com/ogA25esWa0— A7na (@A7na6) September 23, 2023
ولاقت صور وفيديوهات جورجينا تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني".
المصدر: مواقع التواصل