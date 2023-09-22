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"من هذا؟".. ظهور رمضان في المدرجات يثير حيرة مدحت شلبي أثناء تعليقه على لقاء النصر والأهلي (فيديو)

الرياضة

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تفاعل المعلق المصري مدحت شلبي، بشكل طريف مع ظهور مواطنه الفنان محمد رمضان في مدرجات ملعب "أول بارك" في الرياض لمتابعة لقاء النصر والأهلي في المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

والتقطت عدسات كاميرا المباراة، لقطات لمحمد رمضان في المدرجات، لكن مظهر الفنان المصري أثار حيرة مدحت شلبي الذي كان يعلق على المواجهة.

وتساءل مدحت شلبي قائلا: "من هذا؟ هل هذا محمد رمضان؟.. أهلا نمبر وان"، في إشارة للقب الذي يشتهر به الممثل المصري.

وتعجب شلبي من لون شعر محمد رمضان "الأبيض"، حيث قال: "لكن اليوم الشعر أبيض، مرة أصفر ومرة أسود، أثرت جنوننا يا رمضان".

ولم تتوقف حيرة المعلق المصري هنا، بل تساءل عن هوية الفريق الذي يشجعه رمضان في القمة السعودية، إذ قال "من تشجع اليوم يا رمضان، النصر أم الأهلي؟".

وانتهت القمة السعودية بفوز النصر بنتيجة 4-3.

المصدر: RT

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